İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa