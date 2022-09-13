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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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