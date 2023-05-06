İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 10 gözaltı

İstanbul merkezli olarak Tunceli ve Hatay'da TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 10'u yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ML silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Örgüt üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul, Tunceli ve Hatay'da 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda 10 TKP/ML üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve bu silaha ait 50 mermi, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli İstanbul TEM Şubeye getirilirken, firari durumda olan 3 örgüt üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL