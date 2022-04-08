Son dakika haberi: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgütün bölge ve gizli mahrem yapılanmasında görevli kişiler, KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan şüpheliler ile KHK'lar ile ihraç edilmiş eski kamu çalışanları da bulunuyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, ByLock, 3. Sayfa, Haberler

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