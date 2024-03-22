İstanbul merkezli 10 ilde kişisel veri dolandırıcılarına operasyon

İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan "Sibergöz-29" operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili yaptığı açıklmada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana'da gerçekleştirilen 'Sibergöz-29' operasyonlarında araştırma raporlarının incelenmesi neticesinde vatandaşlarımıza ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri illegal şekilde ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu" dedi. - ANKARA