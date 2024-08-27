İstanbul Maltepe'de İşçi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

İstanbul Maltepe'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Maltepe'de Çınar Mahallesi Sakızlı Sokak'ta bitme aşamasına gelen 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın merdivenlerinde kum döken 53 yaşındaki Mustafa A. 4'üncü katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Mustafa A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Binanın müteahhidi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL