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Son dakika haber! Maltepe'de gecekonduda yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Maltepe'de gecekonduda yangını Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı.

Maltepe'de gecekonduda yangını

İSTANBUL - Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan başka bir gecekonduya ve 2 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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