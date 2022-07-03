Son dakika haber! Maltepe'de gecekonduda yangını
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bir son dakika haberine göre Maltepe'de gecekonduda yangını Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı.
Maltepe'de gecekonduda yangını
İSTANBUL - Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan başka bir gecekonduya ve 2 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - 3. Sayfa