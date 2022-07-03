Son dakika haber! Maltepe'de gecekonduda yangını Bir son dakika haberine göre Maltepe'de gecekonduda yangını Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Maltepe'de gecekonduda yangını İSTANBUL - Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan başka bir gecekonduya ve 2 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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