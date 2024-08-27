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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Hız Tutkunu Sürücü Hayatını Kaybetti

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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hız tutkunu bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 300 kilometre hızlara ulaştığı anları paylaştığı görüldü.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, hız tutkunu olan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bariyerlere çarptıktan sonra düşen sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi. Sürücünün daha öncede sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda motosiklet ile 300 kilometre hızlara ulaştığı anları paylaşıldığı görüldü.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce başka bir otomobille çarpıştı daha sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirdi. Motosiklet ise sürücüsünden 800 metre ileride durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeninin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenilirken motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Sosyal medya hesabından saatte 300 kilometre hızla giderken videolar paylaşmış

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Onur Aykanat'ın motosikletlere olan ilgisi sosyal medya hesaplarına da yansımış durumda. Sürücünün daha önce Kuzey Marmara Otoyolu'nun farkı noktalarında 300 kilometre hızlara ulaştığı ve bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Kaza tek taraflımı oldu, birisimi çarptı sorularının yanıtları yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Kazada motosiklet sürücüsünün kendi kontrolünü kaybederek mi kazaya karıştığı yoksa başka bir aracın çarpması sonucunda mı kazanın gerçekleştiği olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Otoyol jandarması ve polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğiyle alakalı kamera görüntülerini inceleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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