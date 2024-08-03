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İstanbul Küçükçekmece Menekşe Park Plajında 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

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İstanbul Küçükçekmece Menekşe Park Plajında aynı anda 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekipleri zamanla yarışarak tehlike geçiren çocuklardan birini ambulansa teslim etti. Durumu ağır olan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Park Plajında aynı anda 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran ekipleri zamanla yarışarak tehlike geçiren çocuklardan birini ambulansa teslim etti. Durumu ağır olan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15. 00 sıralarında Küçükçekmece Menekşe Park Plajında yaşandı. Aileleriyle gelen çocuklar denize girdi. Ekiplerin uyarılarına rağmen ileriye doğru açılan 4 çocuk aynı noktada boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Cankurtaran ekipleri jet ski ile boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan birini alıp, ambulansın bulunduğu noktaya götürmek için adeta zamanla yarıştı. Sara hastası olduğu öğrenilen ve boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki M.T. isimli erkek çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi sürüyor.

Öte yandan boğulma tehlikesi geçiren diğer üç kişinin ise hayati tehlikesinin olmadığı ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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