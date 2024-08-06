İstanbul Küçükçekmece'de Tamirhaneden Çalınan Araç Yol Ortasında Bozuldu

İstanbul Küçükçekmece'de iki kişinin tamirhaneden çaldığı araç yol ortasında bozulunca şüpheliler yakayı ele verdi. Araç sahibine yakalanan ve darp edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 423. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, mahalledeki bir tamirciye bırakılan otomobil, iki şahıs tarafından çalındı. Şüpheliler ara sokaklarda gezdiği esnada çaldıkları araç bozularak yolun ortasında kaldı. Aracının çalındığını öğrenen adam çevredeki sokaklarda dolaşarak otomobilini ararken yolun ortasında bozulmuş haldeki aracını gördü. Otomobilini bozulmuş halde sokak ortasında gören araç sahibi, iki şüpheliyi darp etmeye başladı. Vatandaşlar şüphelileri darp eden araç sahibine müdahale ederken, otomobilin sahibi şahısların hırsız olduğunu ve karışılmamasını istedi. Durumu fark eden mahalle sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araç sahibi tarafından darp edilmesi ve yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"'Biz tamirciye bıraktık, oradan çalındı'"

Olayı gören ve sokakta esnaflık yapan Sedat Kanbulaç, "Dün saat 09.00 sıralarında beyaz bir araç geldi. Park edenlere 'ne oldu' diye sordum. Bana 'Aracımız çalındı' dediler. 'Olay nasıl oldu' dedim. 'Biz tamirciye bıraktık, oradan çalındı' dediler. Araç bozuk haldeyken yakıt alıp geldiler. Araç yine çalışmadı. Bana tamirci sordular. Tamirci geldi, araç yine çalışmadı. Yokuş aşağıya doğru aracı itip çalıştırdılar" diye konuştu. - İSTANBUL