İstanbul Küçükçekmece'de Kumar Oynatan İş Yeri Mühürlendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynayan ve iş yeri sahibi olan kişiler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, oyun pulları ve büyük miktarda para ele geçirildi. İş yeri süresiz olarak mühürlendi ve kumar oynayanlara idari para cezası verildi.
İstanbul Küçükçekmece'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadığı belirlenen G.A, D.F.K, F.N, M.Y.K., T.S, D.A, F.Y. ile iş yeri sahibi M.B.O. yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda, 465 oyun pulu, 1 milyon 470 bin lira ile para sayma makinesi ele geçirildi.
Çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince süresiz mühürlendi, kumar oynadığı tespit edilen kişilere 28 bin 560 lira idari para cezası verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi M.B.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.