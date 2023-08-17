İstanbul Küçükçekmece'de Kumar Oynatan İş Yeri Mühürlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynayan ve iş yeri sahibi olan kişiler yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, oyun pulları ve büyük miktarda para ele geçirildi. İş yeri süresiz olarak mühürlendi ve kumar oynayanlara idari para cezası verildi.