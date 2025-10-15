Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de Kafede Yangın Çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de Kafede Yangın Çıktı
Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir kafede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan binalara sıçradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Küçükçekmece Sefaköy Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir kafede 04.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. - İSTANBUL

