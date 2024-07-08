Üye Girişi
Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de Hırsızlık Yapan Şahıslar Çatılardan Kaçarken Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de bir binada hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Çıkan kovalamacada çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan 2 şahıs bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir binada hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Çıkan kovalamacada çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan 2 şahıs bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul ilçesi Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre mahallede bulunan bir tekstil atölyesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gitti. Polis ekipleri iş yerini kontrol etmek istediği esnada 2 kişinin koşarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Polisler ile 2 Afgan uyruklu şahıs arasında bina çatılarında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında bina çatısından bir diğer çatıya atlamaya çalışan 2 Afgan uyruklu şahıs, bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Şahısları kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boşluktan çıkartılan şahıslar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ederken, bina boşluğuna düşen Afgan uyruklu Süleyman Khan ile Numan Raza'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Olaydan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerasında

Olaydan hemen sonra yaşananlar binadaki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların yerde yattığı ve ekiplerin inceleme yaptığı görüldü.

"Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar"

Olaydan hemen sonra duyulan sesler üzerine olay yerine giden İsa Kara, "Ben geldiğimde olay yaşanmıştı. Polis ve ambulans ekipleri buradaydı. Polisler bunları kovalıyor bunlar hırsızlık yapıyordu burada herkes biliyordu ama suç üstü yapılmadığı için işlem yapılmıyordu. Yine hırsızlık yaparken polisler geldiler yakalanmamak için kaçarken apartman boşluğuna düşmüşler. Bu binaları bildikleri için çatılardan kaçmaya çalışmışlar ama düşmüşler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title