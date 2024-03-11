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İstanbul-Kocaeli Sınırında Bir Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

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İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sırasında gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görüldü. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul- Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla- Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında çıktı. Tek katlı boya fabrikasından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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