Üye Girişi
Haberler

İstanbul-Kastamonu Karayolunda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

İstanbul-Kastamonu Karayolunda Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul-Kastamonu karayolu Polis Ormanı mevkiinde tomruk yüklü bir tır virajda devrildi. Sürücü yaralanırken, tırdaki tomruklar etrafa saçıldı. Olay güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul-Kastamonu karayolunda tomruk yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, tırda bulunan tomruklar ise etrafa saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Kastamonu karayolu Polis Ormanı mevkiinde Atrat Cıbır idaresindeki 06 CMK 528 plakalı Mercedes marka tır, viraja geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tırdaki sürücü Atrat Cıbır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerince araçtan çıkartılan Cıbır, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle etrafa saçılan tırdaki tomruklar ise, karşı şerit de dahil iki şeridi trafiğe kapattı. Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerince tomrukların kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler kastamonu Güvenlik İstanbul 3-sayfa Ulaşım Yaşam

Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı? Ali Koç istifa edecek mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Pazartesi hangi diziler var? 23 Eylül TV'de bu akşamki diziler Güzel Aşklar Diyarı konusu ne? Güzel Aşklar Diyarı dizisi neyi anlatıyor? AAG ve FAA ne demek? Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? 23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });