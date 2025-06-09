İstanbul Kartal'da Trafik Kazası: İki Polis Memuru Yaralandı

İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında iki polis memuru yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kartal'da sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görevli olan motorize polis ekibi, seyir halindeyken dönüş yapan bir otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru M.Ç. ve A.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin dönüş yaptığı sırada motorize ekiplerin otomobile çarptığı ve takla attığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL