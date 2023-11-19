İstanbul Kağıthane'de tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş darp edildi

İstanbul Kağıthane'de tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından tokatlanarak darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan şahsı vatandaşlar uzaklaştırdı.

İstanbul Kağıthane'de tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından tokatlanarak darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan şahsı vatandaşlar uzaklaştırdı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Saabad'da meydana geldi. İddiaya göre meydanda tekerlekli sandalye ile dolaşan engelli vatandaş, karşısına çıkan bir şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine şahıs, bedensel engelli adama tokat attı. Adamı tartaklayarak darp etmeye devam eden şahsı, orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis geldiği ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL