İstanbul - İzmir otoyolunda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı 3. Sayfa Haberleri İstanbul - İzmir otoyolunda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İstanbul - İzmir otoyolunda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, Gemlik'te İzmir-İstanbul Otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında lüks otomobillerin de olduğu araçların karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Bursa İzmir 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul - İzmir otoyolunda zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.