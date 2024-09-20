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İstanbul-İzmir Otoyolunda Kaza: Bir Yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolunda Kaza: Bir Yaralı
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İstanbul-İzmir otoyolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul- İzmir otoyolunun Karacabey sınırlarında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda 34 RN 3924 plakalı otomobil sürücüsü Sevim S. (40), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bursa istikametine seyir halindeyken yolun 134'ncü kilometresinde su kanalına çarpan otomobil, takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sevim S., Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil İstanbul bursa İzmir Kaza

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