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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Zincirleme Kazada Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Dün gece İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bir kamyondan yola düşen tomrukların neden olduğu zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri görev aldı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda dün gece bir kamyondan yola düşen tomrukların neden olduğu 5 araçlı zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Dün gece hayatını kaybeden Ömer Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan Ümit Utku Karabağ da hastanede vefat etti.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkisinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Ömer Karabağ'ın cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Ümit Utku Karabağ ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede bulunan 8 yaralının 6'sı taburcu olurken, 2 yaralının ise tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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