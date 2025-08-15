İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Tır Yangını: Olayda Otoyol Kenarındaki Alan Yangınlandı

Balıkesir'den geçen İstanbul- İzmir otoyolunda meydana gelen yangınında tır kullanılamaz hale gelirken, yanan tır otoyol kenarında bulunan otluk alanda yangına sebep oldu.

Olay sabaha karşı İstanbul - İzmir Otoyolu Batı gişelerinden sonra meydana geldi. İzmir yönünden gelip İstanbul istikametine giden 35 CGB 385 tır sebebi belirlenemeyen bir nedenle aninden alev aldı. ve ot yangınına müdahale edildi. Otoyolda yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tır yangınına müdahale ettiler. Tır da yangın başlayınca sürücünün aracı terk etti. İtfaiye ekipleri tır yangınını söndürürken, sıçrayan alevler otoyol kenarında bulunan otluk alanda yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri hem tırı hem de otluk alanda çıkan yangını söndürerek, kapanan otoyol şeridini trafiğe açtı. Yangın ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR