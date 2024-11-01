İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında, 5 aracın tırdan yola düşen tomruklara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erkan Görkem G. idaresindeki 35 VEF 61 plakalı tırdan, otoyolun Savaştepe ilçesi mevkinde 3 tomruk yola düştü. Arkadan gelen 1 hafif ticari araç ile 4 otomobil tomruklara çarptı. Otoban bir anda savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazada 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan 8'ini Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine, birini de Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Öte yandan kazada yaralananlardan 4'ünün doktor olduğu ve bir kongreden döndüğü öğrenilirken, ölen kişinin cenazesi ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. - BALIKESİR