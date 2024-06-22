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İstanbul-İzmir otobanı yakınındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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İstanbul-İzmir otobanı Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının otobana sıçramadan kontrol altına alınması sürücülere rahatlama sağladı.

İstanbul- İzmir otobanı yakınında yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İstanbul-İzmir otobanı Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Harmanlı Seyran Mahalleleri arasında bulunan dinlenme tesisinin arkasından yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Hızla ilerleyen alevlere, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edildi. Otobana sirayet etmeden söndürülen alevler, sürücülere de derin bir nefes aldırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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