İstanbul İl Seçim Kurulu'na birleştirme tutanakları gelmeye devam ediyor

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na tüm ilçelerden birleştirme tutanakları gelmeye devam ediyor. İstanbul genelinde teslim edilmeyen 5-6 tane ilçe seçim kurulu tutanağı kalırken, tüm tutanakların teslim edilmesiyle kesin olmayan sonuçlar açıklanacak.

Cumhurbaşkanı seçimi ile 28.Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu resmi verileri, İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanına kurulan büyük ekrandan aktarılmaya devam ediyor. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ramazan Seçkin, adliyede bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na başkanlık ediyor.

Süreç İstanbul'da 16 Mayıs'a kadar sürecek

Siyasi partiler ve milletvekili adayları saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına itiraz yapabilecekler. Onların itirazlarını ilçe seçim kurulları saat 00.00'a kadar görüşüp karara bağlayacaklar. Daha sonra siyasi partiler ve milletvekili adayları bu kez İstanbul İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunabilecek. Kurul, itirazlara ilişkin kararını ise 16 Mayıs 00.00'de karara bağlamış olacaklar. İtiraz süreci kesinleştikten ve tüm Türkiye çapında bittikten sonra bu sonuçlar da en üst merci olan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK)'ya bildirilecek. YSK'daki itiraz süreci de bittikten sonra kararlar kesinleşmiş olacak ve kesinleşmiş sonuçlar YSK tarafından bildirilecek.

Kasıtlı yapılan bir durum olmadığı öğrenildi

Öte yandan İl Seçim Kurulu'na herhangi bir itiraz gelmediği ve İstanbul genelinde herhangi bir kasıtlı oluşan bir durumun da olmadığı öğrenildi. Ayrıca, hala teslim edilmeyen 5-6 tane ilçe seçim kurulu tutanakları kaldığı ve tüm tutanakların teslim edilmesiyle kesin olmayan sonuçların açıklanacağı öğrenildi. - İSTANBUL