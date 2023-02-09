İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 16 tırdan oluşan yaşam malzemesini deprem bölgesine sevk etti

Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar tüm hızıyla sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 16 tırdan oluşan yaşam malzemesini bölgeye sevk etti.

Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar tüm hızıyla sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 16 tırdan oluşan yaşam malzemesini bölgeye sevk etti.

6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. İki deprem nedeniyle oluşan enkazın kaldırılması için ilk gün özel harekat ve çevik kuvvet timlerinden oluşan binin üzerinde personeli bölgeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ilçe ve şube müdürlüklerinin koordine ettiği yardım malzemesi topladı. Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili yardım çalışması başlatan İstanbul Emniyeti, yaşam malzemelerinden oluşan 16 tırlık konvoyu zelzelenin yerle bir ettiği deprem bölgelerine gönderdi. Emniyet, yardımların peyderpey gönderilmeye devam edeceğini aktardı. - İSTANBUL