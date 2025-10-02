İstanbul Havalimanları'nda Deprem Nedeniyle Uçuşlar Kısa Süreliğine Durduruldu

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 5.0 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık 5 dakika boyunca durduruldu. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale döndü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı. Deprem sonrasında pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği durdu. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı