İstanbul Havalimanı Yan Yolunda Servis Minibüsü Kaza Yaptı

İstanbul Havalimanı yan yolunda seyir halindeki bir servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza İstanbul Havalimanı yan yolunda Kemerburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Yüksel yönetiminde seyir halinde olan 34 NG 8821 plakalı servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan aracın ön ve arka camları patladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Kendi imkanlarıyla aracından çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sırasında serviste personel bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Otoyol ekipleri kaza nedeniyle yol çalışması yaparken minibüsünün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL