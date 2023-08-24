İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

İran'dan İstanbul'a gelen bir kadın, yanlışlıkla başkasının valizini alarak havalimanından ayrıldı. Valizde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Kadın, valizi fark edince geri dönerek yakalandı.

İran'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda yanlışlıkla başkasının valizini alan şüpheli, içinde uyuşturucu tespit edilen kendi bagajı için geri döndüğünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta İran'dan İstanbul'a gelen R.H.G. adlı kadın, uyuşturucu madde bulunan valizinin yerine yanlışlıkla başka bir yolcunun bagajını alarak havalimanından ayrıldı.

Bu esnada bagajını bulamayan, bantta kalan valizin de kendisine ait olmadığını söyleyen yolcunun şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Polis ekipleri, X-Ray'den geçirdikleri valizin içindeki çantada yoğunluk fark etti. İncelemede, çantanın taban kısmına gizlenmiş 1 kilo 16 gram uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

İran uyruklu R.H.G. ise yanlış valizi aldığını anlayınca taksiyle havalimanına geri döndü.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından havalimanına geldiği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

R.H.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.