İstanbul Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda gelen İran uyruklu kadın yolcu R.H.G ülkeye kaçak yollarla sokmaya çalıştığı içinde uyuşturucu olan valizi havalimanında bıraktı ve yerine aynı renkte başkasına ait valizi alıp taksiyle havalimanından ayrıldı. Valizin asıl sahibi olan yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri valizin içinde 1 kilo 16 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kendi valizini almak için panikle havalimanına geri dönen İranlı yolcu, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri terminal içerisinde yaptığı denetimler sırasında bir yolcunun şikayeti üzerine harekete geçti. Yolcunun valizinin kendisinin olmadığını ve başkasına ait olduğunu bildirmesi üzerine polis, valizin sahibine ulaşmak için bir çalışma başlattı. Ekipler, X-Ray'a sokulan valiz içinde bulunan çantada yoğunluk fark etti. Yapılan incelemede çantanın taban kısmına zulalanmış vaziyette 1 paket halinde 1 kg 16 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin dikkati sayesinde uyuşturucunun ele geçirilmesinin ardından valiz sahibinin havalimanına gelmesini bekledi. Bu sırada polis ekipleri tarafından güvenlik kameraları incelenmesinin ardından valizi alan kadın yolcu tespit edildi. Bu sırada bagaj alım bandından aynı renk ve boyutta başkasına ait valizi alan ve taksiyle havalimanından ayrılan İran uyruklu kadın yolcu R.H.G, valizin kendisine ait olmadığını anlayınca taksiyle geri döndü. Güvenlik kameralarınca havalimanına geri döndüğü belirlenen yolcu havalimanında polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen İranlı kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL