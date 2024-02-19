İstanbul Havalimanı'nda Türkçe bilmediği için hizmet alamadığını iddia eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'da sosyal medyadaki "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması üzerine paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat 2024'de annesinin lisanı nedeniyle kendini anlatamadığını, 2 buçuk saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu iddia ederek çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde olayın gerçeği yansıtmadığı belirtildi. - İSTANBUL