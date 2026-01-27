Haberler

Çamura sapladıkları taksi sürücüsünü darp edip kaçtılar

Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alan bir taksi şoförü, müşterileri tarafından darp edilip ücret ödenmeden kaçtı. Şoför, aracı çamura saplanınca panik butonuna basarak yardım istedi.

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yolcular, iddiaya göre şoförü darp edip ücreti ödemeden kaçtı. Aracı çamura saplanan sürücü, panik butonuna basarak meslektaşlarına ve polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul Havalimanı'ndan yolcu alan taksi şoförü, yolcuların Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesine gitmek istemesi üzerine belirtilen adrese doğru hareket etti. Taksi, Hacımaşlı Mahallesi girişine geldiğinde yolcuların, çamurlu olan şantiye yoluna girmesini istediği öğrenildi. Yolu kullanmak istemeyen taksi şoförü ile yolcular arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yolcular taksi şoförünü darp ederek aracı zorla çamurlu yola soktu. Çamurlu zeminde ilerleyen taksi, kısa sürede çamura saplandı. Yaşanan panik üzerine taksi şoförü panik butonuna bastı. Panik butonunun devreye girmesiyle birlikte polis ekipleri ve çok sayıda taksici, gaspa uğrama ihtimali üzerine bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen taksiciler, meslektaşlarının aracının çamura saplandığını ve aracın tamamen çamur içinde kaldığını gördü.

İddiaya göre yolcular, taksi ücretini de ödemeden taksi şoförünü darp ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

