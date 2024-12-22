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İstanbul Havalimanı'nda Nesli Tükenmekte Olan Gorilla Gorilla Türü Maymun Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Nesli Tükenmekte Olan Gorilla Gorilla Türü Maymun Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yapılan incelemede nesli tükenmekte olan gorilla gorilla türü bir maymun tespit etti. Bu canlı, CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altında ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" türü maymun ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmalarında Nijerya'dan Bangkok'a gönderilen kafes tipi yük takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu kafeste Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 Listesi kapsamında nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" türü canlı maymun tespit edildi. Goril Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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