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İstanbul Havalimanı'nda Nesli Tükenmekte Olan Goril Yavrusu Yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Nesli Tükenmekte Olan Goril Yavrusu Yakalandı
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan bir goril yavrusu yakalayarak Tarım ve Orman Bakanlığına teslim etti.

İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu yakaladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yük takibe aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kafes tipi taşıma ambalajının içerisinde Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu Sözleşmesi Ek-1 Listesi kapsamında nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" tespit edildi. Goril yavrusu Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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