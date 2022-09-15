İstanbul Havalimanı'nda 26 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda yaptığı denetimlerde piyasa değeri 26 milyon TL olan kaçak eşyaya el koydu.

İstanbul Havalimanı'nda 26 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda yaptığı denetimlerde piyasa değeri 26 milyon TL olan kaçak eşyaya el koydu. Denetimde 1 Türk vatandaşı olmak toplam 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet ekiplerinin havalimanı içerisinde yaptığı denetimlerde elektronik sigara, kozmetik malzemeleri, kol çantaları ve cep telefonuna kadar çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekiplerin bir ay boyunca yaptığı çalışmalarda 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.

Denetimler kapsamında 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcunun ülkeden çıkışları sırasında Türkiye'den çıkışının Sağlık Bakanlığı'na iznine tabi olan çok sayıda tıbbi malzemelerine ele geçirildi. Anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise belgesi olmayan 4 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği de bulundu. Polis ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda piyasa değeri 26 milyon TL malzeme ele geçicilerken, 1'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 kişi hakkında işlem yapıldı.