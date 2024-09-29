Üye Girişi
Haberler

İstanbul Güngören'de Temel Kazı Çalışmasında İstinat Duvarı Çöktü

İstanbul Güngören'de Temel Kazı Çalışmasında İstinat Duvarı Çöktü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Güngören'de inşaat alanındaki temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü. Park halindeki bir otomobil çöken alana düştü. Ekipler, duvarın altını doldurmak için çalışma başlattı.

İstanbul Güngören'de temel kazma çalışması sırasında istinat duvarı ve yol çöktü. Park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan boşluğa düştü. Ekipler, duvarın altını doldurma çalışmalarına başladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldığı sırada kepçe operatörünün hareketiyle istinat duvarı ve yol çöktü. İstinat duvarının altı boş olduğu için çöken yolda park halinde bulunan bir otomobil boşluğa düştü. Ekipler, getirilen kumlarla iş makinası ile istinat duvarının altındaki boşluğu doldurmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil istanbul 3-sayfa Olaylar İnşaat trafik Yaşam

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Saat verildi, sıcaklıklar rekor seviyede düşecek

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç
Karısının direksiyon hocasını bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz

Karısının öğretmenini bu hale getirdi! Olayın nedeni akılalmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });