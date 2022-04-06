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İstanbul gece sise gömüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul gece sise gömüldü

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi. D-100 Karayolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Megakent'te gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı. Şehrin birçok noktasında sis nedeniyle trafik akışı da yavaşladı. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir bölümü de görünmez hale geldi.

Sis İstanbul'un üstüne çöktü

Görüş mesafesinin hissedilebilir şekilde azaldığı siste Halıcıoğlu Mevkiinde de sis etkisini gösterdi. - İSTANBUL

İstanbul gece sise gömüldü

İstanbul gece sise gömüldü

İstanbul gece sise gömüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

15 Temmuz, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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