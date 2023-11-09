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İstanbul Gaziosmanpaşa'da Silahlı Cinayet Zanlısı Tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla Tekirdağ'da yakalanan şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokakta çalışma başlattı ve şüphelinin kimliğini belirledi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları kayıtları incelendi. Zanlı, Tekirdağ'da gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.