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İstanbul Fatih'te Zanlı, Eski Arkadaşını Silahla Öldürdü

İstanbul Fatih'te bir zanlı, tartıştığı eski arkadaşını silahla öldürdü. Olayın sebebi ise henüz bilinmiyor. Zanlı, polis ekiplerince yakalandı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.