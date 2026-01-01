Haberler

Fatih'te 5 katlı binada yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek mahsur kalanları kurtardı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Fatih Derviş Ali Mahallesi Kasım Odalar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinlerinden bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangında, bina sakinlerinden 6 kişi dumandan etkilendi. Etkilenen 6 kişiden 5'ine sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi uygulanırken bir kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
