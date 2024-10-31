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İstanbul Fatih'te Vincin Devrilmesi Sonucu 3 Mürettebat Yaralandı

İstanbul Fatih'te Vincin Devrilmesi Sonucu 3 Mürettebat Yaralandı
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İstanbul Fatih'te demirli vaziyetteki ANKA SUN gemisinde devrilen vinç nedeniyle 3 mürettebat yaralandı. Yaralılar, Kıyı Emniyeti ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te demirli vaziyetteki gemide vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat kıyı emniyeti ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Ahırkapı Sahil açıklarındaki bir gemide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, demirli vaziyette bulunan ANKA SUN isimli geminin güvertesindeki vinç devrildi. 3 mürettebat, devrilen vincin altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine kıyı emniyetine bağlı KEGM-4 hızlı can kurtarma botu ve Kurtarma-7 Römorkörü ile İSAK itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan 3 mürettebatı kurtararak kıyıda bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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