Üye Girişi
Haberler

İstanbul Fatih'te Polis Ekiplerine Ateş Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te bir iş yerinde polis ekiplerine ateş açan şüpheli şahıs, şans eseri ölen veya yaralanan olmadan teslim oldu. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde polis ekiplerinin ihbar üzerine gittiği iş yerinde şüpheli bir şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken ateş açan şahıs polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih, Haseki Sultan Mahallesi, Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir iş yeri ile ilgili ihbar gelmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorlu yunus timleri olay yerine gitti. Polis ekipleri o sırada iş yerinde bulunan 2 kişiden kimliklerini istedi. V.B. isimli şahıs polis ekiplerine kimliğini vermek istemedi. Daha sonra ise silahıyla ateş açtı. Polis ekipleri kendilerine yapılan saldırıya silahla ateş açarak karşılık verdi. Telsizden destek ekip istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekiplerinin uyarıları sonrası ateş açan şahıs bir süre sonra teslim oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Şahsın gözaltına alınması sonrası olay yerinde Özel Harekat polisleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Aynı zamanda polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak kamera görüntülerini aldı ve mahalle sakinlerinden bilgi topladı. Polis ekiplerine silahıyla ateş açan V.B.'nin cinayetten aranması olduğu ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın silahıyla polis ekiplerine direndiği, ardından ise polis ekiplerinin uyarısı sonrası teslim olduğu görüldü. Yaşanan olayla ilgili polis inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"
2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı

2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Onur yüzü yandı mı? MasterChef 11 Eylül Çarşamba kızgın yağ kazasını kim yaptı, Onur'a ne oldu? Narin'in amcasının avukatı kim, Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi mi? MasterChef sufle tarifi! En güzel sufle tarifi! sufle tarifi nasıl yapılır? sufle için malzemeler! MasterChef Levrek Marin tarifi! En güzel Levrek Marin tarifi! Levrek Marin tarifi nasıl yapılır? Levrek Marin için malzemeler! MasterChef Karides Güveç tarifi! En güzel Karides Güveç tarifi! Karides Güveç tarifi nasıl yapılır? Karides Güveç için malzemeler! MasterChef Kalamar Tava tarifi! En güzel Kalamar Tava tarifi! Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava için malzemeler! MasterChef Midye Pilaki tarifi! En güzel Midye Pilaki tarifi! Midye Pilaki tarifi nasıl yapılır? Midye Pilaki için malzemeler! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Döşemealtı, Muratpaşa, Manavgat elektrik kesintisi MasterChef Ahtapot Salata tarifi! En güzel Ahtapot Salata tarifi! Ahtapot Salata tarifi nasıl yapılır? Ahtapot Salata için malzemeler! Bursa elektrik kesintisi! 11-12 Eylül Yıldırım, Osmangazi, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Balıkçı Salatası tarifi! En güzel Balıkçı Salatası tarifi! Balıkçı Salatası tarifi nasıl yapılır? Balıkçı Salatası için malzemeler!
title