Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanacak

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına 16 Ocak 2024'de başlanacak. - İSTANBUL