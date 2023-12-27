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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanacak

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İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına 16 Ocak 2024'de başlanacak.

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına 16 Ocak 2024'de başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunus Emre İstanbul Fatih Ulaşım Dış Politika Kaza Hukuk 3.Sayfa Haberler

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