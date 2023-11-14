İstanbul Fatih'te Kedi Hırsızı Tutuklandı

İstanbul Fatih'te cami bahçesindeki kedilerden birini sırt çantasına koyarken görüntülenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin, Fatih Camisi bahçesindeki sokak kedilerinden birini çantasına koyup götürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, kedilerden birini çantasına koyarak götüren kişinin M.F.Ö. olduğunu tespit etti.

Mahallede esnaf olduğu belirlenen M.F.Ö, emniyetteki ifadesinde, cami bahçesindeki kedileri her gün beslediğini, mama, salam, sosis gibi şeyler satın alarak kedilere verdiğini, olay günü ise kedilerden birinin gözünde hastalık olduğunu görmesi üzerine çantasına koyarak iş yerine götürdüğünü ve tedavi ettikten 2 gün sonra cami külliyesindeki türbe görevlisine kediyi teslim ettiğini anlattığı belirtildi.

Ayrıca sosyal medyada bu konuyla bağlantılı olduğu iddia edilerek yayımlanan telef olmuş hayvan görüntülerindeki kedilerle, M.F.Ö'nün çantasına koyduğu hayvanın renk ve boyutlarının farklı olduğu saptandı.

Araştırmanın devamında türbe görevlisi ve M.F.Ö'nün mama satın aldığını söylediği esnafın konuyu doğruladığı öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çelişkili beyanları olduğu ve iş yerindeki yoğurt kovalarında ölü kedilerin bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli, "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.