İstanbul Fatih'te Kahvehane Saldırısı: Camlar Kırıldı

İstanbul Fatih'te bir kahvehanede çıkan tartışma dışarıya taştı. Şahıs yerden aldığı kaldırım taşı ile kahvehaneye saldırarak camı ve çerçeveyi indirdi. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kahvehane içerisinde bulunan şahıslar arasında sözlü tartışma başladı. Kısa süre sonra taraflardan birisi dışarı çıktı. Yerden aldığı taşla kahvehanenin camlarını kıran şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken, kahvehanede maddi hasar meydana geldi. Sokak üzerinde yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL