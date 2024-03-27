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İstanbul Fatih'te Kadına Şiddet ve Küfür Olayı

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İstanbul Fatih'te bir kadını darp edip kutsal değerlere küfür eden şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi' olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme yapılmıştır. Olayı gerçekleştiren şahsın 32 yaşındaki A.Ü.Ş. olduğu tespit edilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli makamlara sevk edilmiştir. Yapılan incelemede şüpheli şahsın iş yeri sahibinin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği iş yerinde çalıştığı ve 'iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu; ayrıca şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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