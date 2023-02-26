İSTANBUL-FATİH'TE DENİZE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KADIN İTFAİYE KURTARDI 3. Sayfa Haberleri Yenikapı yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri kurtardı. Yenikapı yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri kurtardı. Yenikapı sahilinde saat 08.00 sıralarında Fas uyruklu E.F. (31) isimli kadın yüzmek için denize girdi. E.F. denizde yüzdüğü sırada çevredekiler boğulma tehlikesi yaşadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul su altı arama kurtarma ekipleri denize girerek boğulmak üzere olan E.F.'yi bota aldı. Sahile çıkarılan E.F ambulansla hastaneye götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul İtfaiye Fas 3. Sayfa Güncel Haberler

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