İstanbul Fatih'te Çamaşırhaneye Saldırı: 2 Yaralı

İstanbul Fatih'te kasklı 4 şüpheli, sokakta bulunan çamaşırhaneyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kara Sarıklı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile sokağa gelen kasklı 4 şüpheli, sokaktaki çamaşırhaneye kurşun yağdırdı. Olay sonrası saldırganlar kaçarak kayıplara karışırken iş yerindeki V.Ç. ve Ş.G. isimli iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Olayda 2 silah polis ekiplerince ele geçirilirken emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Şahısların iş yerine kurşun yağmuruna tuttukları anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL