İstanbul Fatih'te Bina Balkonu Çöktü

İstanbul Fatih'te Bina Balkonu Çöktü
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Fatih'te 3 katlı bir binanın balkonu bilinmeyen bir nedenle çökerken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Güvenlik amaçlı sokak trafiğe kapatılırken, binada oturanlar tahliye edildi. Öte yandan, balkonu çöken bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Saraf Tahsin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı bir binanın arka kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında binada oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak güvenlik şeridi çekti. Binada oturan ve bitişikte bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan çökmenin yaşandığı bina havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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