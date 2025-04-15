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İstanbul Fatih'te Apartta Yangın: İki Kişi Kurtarıldı

İstanbul Fatih'te Apartta Yangın: İki Kişi Kurtarıldı
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Fatih'te bir apartta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, dumanla kaplı 3. katında mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Yangın kontrol altına alındı ancak apartta maddi hasar oluştu.

İstanbul Fatih'te bulunan apartta çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanlar içerisinde kalan 2 kişi kurtarılırken, alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Çadırcılar Çeşmesi Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Dumandan etkilenen 2 kişi kurtarıldı

Kısa sürede tüm kata yayılan ve alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın esnasında katta bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yapılan çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası apartta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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