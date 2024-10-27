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İstanbul Fatih'te 4 Katlı Binanın Bodrumunda Yangın

İstanbul Fatih'te 4 Katlı Binanın Bodrumunda Yangın
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Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 2 kişi dumandan etkilenirken, bodrum katı alev alev yandı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Kadın Nine Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede daireyi sararken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Alevler içinde kalan dairedeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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