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İstanbul Eyüpsultan'da Otomobil Ormanlık Alana Uçtu: 2 Yaralı

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İstanbul Eyüpsultan'da orman yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da orman yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık yolda ilerleyen 34 AFB 746 plakalı otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın araçta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak kurduğu düzenek ile ormanlık alandan yola çıkarttı. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ormanlık alana uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan istanbul 3-sayfa Olaylar İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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